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Купить коммерческую недвижимость в Bicskei jaras, Венгрия

Бичке
1
Чаквар
1
4 объекта найдено
Коммерческаяв Бичке, Венгрия
Коммерческая
Бичке, Венгрия
410 м²
€ 531,535
Коммерческаяв Many, Венгрия
Коммерческая
Many, Венгрия
37 м²
€ 211,316
Коммерческаяв Many, Венгрия
Коммерческая
Many, Венгрия
800 м²
€ 266,127
Непровержимое предложение!!! Продажа пекарни и помещения!Предлагаю на продажу этот участок п…
Коммерческаяв Чаквар, Венгрия
Коммерческая
Чаквар, Венгрия
181 м²
€ 105,094
Investment opportunity, manifold utilisation! In Csákvár street with head traffic offer o…

Параметры недвижимости в Bicskei jaras, Венгрия

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