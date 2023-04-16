Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Хайду-Бихар
  5. Berettyoujfalui jaras

Купить коммерческую недвижимость в Berettyoujfalui jaras, Венгрия

Бихаркерестеш
3
4 объекта найдено
Коммерческаяв Мадьяркоморог, Венгрия
Коммерческая
Мадьяркоморог, Венгрия
47 м²
€ 9,278
Коммерческаяв Бихаркерестеш, Венгрия
Коммерческая
Бихаркерестеш, Венгрия
162 м²
€ 72,104
Коммерческаяв Бихаркерестеш, Венгрия
Коммерческая
Бихаркерестеш, Венгрия
300 м²
€ 201,436
Коммерческаяв Бихаркерестеш, Венгрия
Коммерческая
Бихаркерестеш, Венгрия
108 м²
€ 31,783

Параметры недвижимости в Berettyoujfalui jaras, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти