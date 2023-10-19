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Коммерческая недвижимость в Бекешчаба, Венгрия

2 объекта найдено
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Bekescsabai jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Bekescsabai jaras, Венгрия
Площадь 205 м²
Тишина в заселенном месте в центре города ПРОДАЕТ офисное здание площадью 146 квадратных мет…
€97,377
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Bekescsabai jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Bekescsabai jaras, Венгрия
Площадь 150 м²
На Бекешсабе часто бывал, в центре города продавец и издатель он 146 квадратных метров, улич…
€85,205
Realting.com
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