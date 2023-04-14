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Продажа офисных помещений в медье Бекеш, Венгрия

Bekescsabai jaras
2
Бекешчаба
2
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2 объекта найдено
Офисв Bekescsabai jaras, Венгрия
Офис
Bekescsabai jaras, Венгрия
205 м²
€ 92,849
Тишина в заселенном месте в центре города ПРОДАЕТ офисное здание площадью 146 квадратных мет…
Офисв Bekescsabai jaras, Венгрия
Офис
Bekescsabai jaras, Венгрия
150 м²
€ 81,243
На Бекешсабе часто бывал, в центре города продавец и издатель он 146 квадратных метров, улич…

Параметры недвижимости в медье Бекеш, Венгрия

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