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Купить коммерческую недвижимость в медье Бекеш, Венгрия

Bekescsabai jaras
2
Sarkadi jaras
2
Бекешчаба
2
Oroshazi jaras
1
Szarvasi jaras
1
Орошхаза
1
Сарваш
1
Шаркад
1
6 объектов найдено
Коммерческаяв Окань, Венгрия
Коммерческая
Окань, Венгрия
117 м²
€ 36,084
Коммерческаяв Шаркад, Венгрия
Коммерческая
Шаркад, Венгрия
1 623 м²
€ 400,000
Коммерческаяв Орошхаза, Венгрия
Коммерческая
Орошхаза, Венгрия
1 200 м²
€ 347,735
Офисв Bekescsabai jaras, Венгрия
Офис
Bekescsabai jaras, Венгрия
205 м²
€ 92,849
Тишина в заселенном месте в центре города ПРОДАЕТ офисное здание площадью 146 квадратных мет…
Офисв Bekescsabai jaras, Венгрия
Офис
Bekescsabai jaras, Венгрия
150 м²
€ 81,243
На Бекешсабе часто бывал, в центре города продавец и издатель он 146 квадратных метров, улич…
Коммерческаяв Сарваш, Венгрия
Коммерческая
Сарваш, Венгрия
70 м²
€ 102,810
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Параметры недвижимости в медье Бекеш, Венгрия

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