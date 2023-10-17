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Коммерческая недвижимость в Batonyterenyei jaras, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Batonyterenye, Венгрия
Коммерческая
Batonyterenye, Венгрия
Площадь 7 129 м²
€1,28 млн
Realting.com
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