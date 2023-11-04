Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. медье Баранья
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в медье Баранья, Венгрия

коммерческая недвижимость
49
офисы
6
инвестиционная недвижимость
3
Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 57 м²
€145,013
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 117 м²
Уютный, слегка ретро-паб с немного современным чувством продается на улице Казинчи. Недвижим…
€387,575
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 103 м²
€142,424
Коммерческая в Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
Площадь 4 445 м²
€1,01 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€2,33 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 111 м²
€116,269
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 42 м²
€43,504
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 13 м²
€17,868
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 145 м²
Студия была основана на краю центра города в квартире в Дебрецен прохладно маленькие квартир…
€164,087
Коммерческая в Мако, Венгрия
Коммерческая
Мако, Венгрия
Площадь 370 м²
€106,559
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 73 м²
В Дебрецене люксового качества строится кондоминиум, на первом этаже которого, 73 нм магазин…
€119,909
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Мошонмадьяровар, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Мошонмадьяровар, Венгрия
Площадь 240 м²
Этот просторный магазин находится в центре на 90 нм, которые можно ударить с его стороны, не…
€105,601
Realting.com
Перейти