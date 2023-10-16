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Продажа офисных помещений в медье Баранья, Венгрия

Pecsi jaras
6
Печ
6
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6 объектов найдено
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Pecsi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 160 м²
Продается квартира на 160м2 под офис на стороне Печ-Меч. В собственности есть спальня, галер…
€88,514
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Pecsi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 119 м²
Этаж 2
В центре Печ, в центральном, но тихом месте, продается один:-2. верхний этаж- 119 нм- 7 комн…
€81,524
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Pecsi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
Этаж 2
Офисные помещения в офисном здании в центральном, легкодоступном месте в Печ, либо в одном, …
€104,820
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Pecsi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 750 м²
Офисы с другим размером, владение которыми можно быстро взять в офисном квартале недалеко от…
€287,956
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Pecsi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 172 м²
Pécs на Zsolnay Vilmos утон, Kodály на месте часто посещали в непосредственной близости от ц…
€93,586
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Pecsi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 121 м²
Pécs для продажи, в Király utcában, patined здания он 121 нм офисы, которые представляют соб…
€119,981

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