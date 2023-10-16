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Инвестиционная недвижимость в медье Баранья, Венгрия

коммерческая недвижимость
49
офисы
6
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционная в Комло, Венгрия
Инвестиционная
Комло, Венгрия
Площадь 908 м²
€644,634
Инвестиционная в Шиклош, Венгрия
Инвестиционная
Шиклош, Венгрия
Площадь 44 921 м²
РАЗВИТИЕ SIKLÓS С ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ( Может быть изменен по любому другому запросу …
€2,29 млн
Инвестиционная в Mindszentgodisa, Венгрия
Инвестиционная
Mindszentgodisa, Венгрия
Площадь 350 м²
€59,306
Realting.com
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