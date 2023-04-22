Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Веспрем
  5. Balatonalmadi jaras
  6. Балатонкенеше

Коммерческая недвижимость в Балатонкенеше, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Балатонкенеше, Венгрия
Коммерческая
Балатонкенеше, Венгрия
465 м²
€ 865,000
Коммерческая в Балатонкенеше, Венгрия
Коммерческая
Балатонкенеше, Венгрия
90 м²
€ 316,164
Продается в самом сердце Балатонкенезе, прямо напротив (! ) жилой парк Kenese Liget на 123 к…
Realting.com
Перейти