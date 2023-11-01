Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Балатонфюзфё
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Балатонфюзфё, Венгрия

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 8 892 м²
€9,66 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 49 м²
€114,610
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 135 м²
€80,611
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Pecsi jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
Этаж 2
Офисные помещения в офисном здании в центральном, легкодоступном месте в Печ, либо в одном, …
€103,940
Отель в Шопрон, Венгрия
Отель
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
€1,10 млн
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 87 м²
ПРОДАВЕЦ ХОРОШО ВХОД ТЯЖЕЛОЕ ДОРОЖНОЕ КАФЕ XI. KERÜLETBEN.XI. по окружности от Móricz Zsigmo…
€180,841
Коммерческая в Szalapa, Венгрия
Коммерческая
Szalapa, Венгрия
Площадь 600 м²
€168,345
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 130 м²
30 cake shops working well eaten are for sale with full equipment on Újpéteri telepen in a b…
€87,771
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
Вдоль Nyíregyháza Debreceni út, на промышленной площади, 7700 нм промышленных районов с видо…
€356,923
Коммерческая в Шопрон, Венгрия
Коммерческая
Шопрон, Венгрия
Площадь 29 м²
€38,900
Коммерческая в Оча, Венгрия
Коммерческая
Оча, Венгрия
Площадь 2 101 м²
€1,82 млн
Инвестиционная в Эршекчанад, Венгрия
Инвестиционная
Эршекчанад, Венгрия
Площадь 34 363 м²
€5,22 млн
Realting.com
Перейти