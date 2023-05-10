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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Balatonfueredi jaras
Коммерческая недвижимость в Balatonfueredi jaras, Венгрия
Балатонфюред
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20 объектов найдено
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Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
13 м²
€ 43,048
Инвестиционная
Тихань, Венгрия
136 м²
€ 363,179
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
1 593 м²
€ 2,559,452
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
1 000 м²
€ 1,144,188
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
496 м²
€ 1,074,970
Коммерческая
Csopak, Венгрия
250 м²
€ 697,281
Коммерческая
Zanka, Венгрия
51 м²
€ 64,613
Коммерческая
Paloznak, Венгрия
340 м²
€ 484,328
Коммерческая
Тихань, Венгрия
693 м²
€ 1,450,000
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
230 м²
€ 646,129
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
70 м²
€ 107,419
Коммерческая
Balatonudvari, Венгрия
4 921 м²
€ 67,036
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
62 м²
€ 107,969
Коммерческая
Тихань, Венгрия
41 м²
€ 80,451
Коммерческая
Тихань, Венгрия
53 м²
€ 102,805
Коммерческая
Тихань, Венгрия
51 м²
€ 100,570
Коммерческая
Тихань, Венгрия
51 м²
€ 100,570
Коммерческая
Тихань, Венгрия
69 м²
€ 125,159
Коммерческая
Тихань, Венгрия
51 м²
€ 100,368
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
50 м²
€ 82,672
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