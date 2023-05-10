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  5. Balatonfueredi jaras

Коммерческая недвижимость в Balatonfueredi jaras, Венгрия

Балатонфюред
5
20 объектов найдено
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 13 м²
€ 43,048
Инвестиционная в Тихань, Венгрия
Инвестиционная
Тихань, Венгрия
Площадь 136 м²
€ 363,179
Коммерческая в Балатонсепезд, Венгрия
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
Площадь 1 593 м²
€ 2,559,452
Коммерческая в Балатонсепезд, Венгрия
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€ 1,144,188
Коммерческая в Балатонсепезд, Венгрия
Коммерческая
Балатонсепезд, Венгрия
Площадь 496 м²
€ 1,074,970
Коммерческая в Csopak, Венгрия
Коммерческая
Csopak, Венгрия
Площадь 250 м²
€ 697,281
Коммерческая в Zanka, Венгрия
Коммерческая
Zanka, Венгрия
Площадь 51 м²
€ 64,613
Коммерческая в Paloznak, Венгрия
Коммерческая
Paloznak, Венгрия
Площадь 340 м²
€ 484,328
Коммерческая в Тихань, Венгрия
Коммерческая
Тихань, Венгрия
Площадь 693 м²
€ 1,450,000
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 230 м²
€ 646,129
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 70 м²
€ 107,419
Коммерческая в Balatonudvari, Венгрия
Коммерческая
Balatonudvari, Венгрия
Площадь 4 921 м²
€ 67,036
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 62 м²
€ 107,969
Коммерческая в Тихань, Венгрия
Коммерческая
Тихань, Венгрия
Площадь 41 м²
€ 80,451
Коммерческая в Тихань, Венгрия
Коммерческая
Тихань, Венгрия
Площадь 53 м²
€ 102,805
Коммерческая в Тихань, Венгрия
Коммерческая
Тихань, Венгрия
Площадь 51 м²
€ 100,570
Коммерческая в Тихань, Венгрия
Коммерческая
Тихань, Венгрия
Площадь 51 м²
€ 100,570
Коммерческая в Тихань, Венгрия
Коммерческая
Тихань, Венгрия
Площадь 69 м²
€ 125,159
Коммерческая в Тихань, Венгрия
Коммерческая
Тихань, Венгрия
Площадь 51 м²
€ 100,368
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 50 м²
€ 82,672
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