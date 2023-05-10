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Коммерческая недвижимость в Балатонфюред, Венгрия

5 объектов найдено
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 13 м²
€ 43,048
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 230 м²
€ 646,129
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 70 м²
€ 107,419
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 62 м²
€ 107,969
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 50 м²
€ 82,672
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