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Коммерческая недвижимость в Балатональмади, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Балатональмади, Венгрия
Коммерческая
Балатональмади, Венгрия
Площадь 260 м²
€ 1,878,778
Realting.com
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