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Коммерческая недвижимость в Balassagyarmati jaras, Венгрия

Балашшадьярмат
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1 объект найдено
Коммерческая в Балашшадьярмат, Венгрия
Коммерческая
Балашшадьярмат, Венгрия
504 м²
€ 113,741
In the center of Balassagyarmat, a 374 sqm basement shop opening onto the street is for sale…
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