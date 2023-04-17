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Купить коммерческую недвижимость в Балашшадьярмат, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Балашшадьярмат, Венгрия
Коммерческая
Балашшадьярмат, Венгрия
400 м²
€ 251,857
Коммерческаяв Балашшадьярмат, Венгрия
Коммерческая
Балашшадьярмат, Венгрия
504 м²
€ 113,569
In the center of Balassagyarmat, a 374 sqm basement shop opening onto the street is for sale…
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