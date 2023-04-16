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Купить инвестиционная недвижимость в Bajai jaras, Венгрия

Байя
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Байя, Венгрия
Инвестиционная
Байя, Венгрия
34 363 м²
€ 5,301,654

Параметры недвижимости в Bajai jaras, Венгрия

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