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Купить коммерческую недвижимость в Bajai jaras, Венгрия

Байя
3
4 объекта найдено
Коммерческаяв Вашкут, Венгрия
Коммерческая
Вашкут, Венгрия
712 м²
€ 92,514
Коммерческаяв Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
221 м²
€ 158,785
Коммерческаяв Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
300 000 м²
€ 1,300,000
Инвестиционнаяв Байя, Венгрия
Инвестиционная
Байя, Венгрия
34 363 м²
€ 5,301,654

Параметры недвижимости в Bajai jaras, Венгрия

недорогая
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