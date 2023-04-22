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Коммерческая недвижимость в Байя, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
221 м²
€ 157,254
Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
300 000 м²
€ 1,300,000
Инвестиционная в Байя, Венгрия
Инвестиционная
Байя, Венгрия
34 363 м²
€ 5,250,543
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