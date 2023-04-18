Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Бач-Кишкун
  5. Bacsalmasi jaras

Купить коммерческую недвижимость в Bacsalmasi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая 11 ванныхв Bacsszolos, Венгрия
Коммерческая 11 ванных
Bacsszolos, Венгрия
11 ванных комнат 794 м²
€ 593,000
Коммерческаяв Кунбайя, Венгрия
Коммерческая
Кунбайя, Венгрия
164 м²
€ 107,467
Коммерческаяв Мадараш, Венгрия
Коммерческая
Мадараш, Венгрия
609 м²
€ 174,634

Параметры недвижимости в Bacsalmasi jaras, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти