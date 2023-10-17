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Продажа офисных помещений в медье Бач-Кишкун, Венгрия

коммерческая недвижимость
50
инвестиционная недвижимость
5
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2 объекта найдено
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kecskemeti jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 76 м²
Этаж 3
Kecskemét в сердце центра города 3 комнатные квартиры продает он лифтмен был построен в 2000…
€88,281
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kecskemeti jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 115 м²
On frequented place, in Kecskemét downtown, it even onto lawyer's office's forming, excellen…
€100,138
Realting.com
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