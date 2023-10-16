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Коммерческая недвижимость в медье Бач-Кишкун, Венгрия

Kecskemeti jaras
29
Кечкемет
25
Kiskunfelegyhazi jaras
5
Bajai jaras
4
Kalocsai jaras
4
Кишкунфеледьхаза
4
Bacsalmasi jaras
3
50 объектов найдено
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 42 м²
€97,205
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 570 м²
€799,089
Инвестиционная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Инвестиционная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€283,639
Коммерческая в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Коммерческая
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€283,639
Коммерческая в Харта, Венгрия
Коммерческая
Харта, Венгрия
Площадь 540 м²
€116,034
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 20 м²
€48,734
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 16 м²
€18,823
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 43 м²
€100,563
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 564 м²
€434,596
Коммерческая в Яношхальма, Венгрия
Коммерческая
Яношхальма, Венгрия
Площадь 362 м²
€167,605
Коммерческая в Калоча, Венгрия
Коммерческая
Калоча, Венгрия
Площадь 764 м²
€745,756
Коммерческая в Яношхальма, Венгрия
Коммерческая
Яношхальма, Венгрия
Площадь 173 м²
€136,147
Коммерческая в Вашкут, Венгрия
Коммерческая
Вашкут, Венгрия
Площадь 712 м²
€89,991
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 132 м²
€284,467
Коммерческая в Helvecia, Венгрия
Коммерческая
Helvecia, Венгрия
Площадь 515 м²
€385,479
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 280 м²
€425,000
Коммерческая 11 ванных в Bacsszolos, Венгрия
Коммерческая 11 ванных
Bacsszolos, Венгрия
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 794 м²
€593,000
Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
Площадь 221 м²
€149,297
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 147 м²
€488,599
Коммерческая в Лайошмиже, Венгрия
Коммерческая
Лайошмиже, Венгрия
Площадь 1 050 м²
€1,00 млн
Коммерческая в Пальмоноштора, Венгрия
Коммерческая
Пальмоноштора, Венгрия
Площадь 1 918 м²
€334,304
Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
In Kecskemét, next to the new Mercedes factory a 7030qm industrial field for sale. It has a …
€593,063
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 406 м²
€514,314
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 420 м²
€229,490
Коммерческая в Калоча, Венгрия
Коммерческая
Калоча, Венгрия
Площадь 936 м²
€252,014
Коммерческая в Кунбайя, Венгрия
Коммерческая
Кунбайя, Венгрия
Площадь 164 м²
€102,863
Коммерческая в Мадараш, Венгрия
Коммерческая
Мадараш, Венгрия
Площадь 609 м²
€167,605
Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
Площадь 300 000 м²
€1,30 млн
Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 481 м²
€402,252
Коммерческая в Шольт, Венгрия
Коммерческая
Шольт, Венгрия
Площадь 572 м²
€219,176

Типы недвижимости в медье Бач-Кишкун

инвестиционная недвижимость
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