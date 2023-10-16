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Коммерческая
Венгрия
медье Бач-Кишкун
Коммерческая недвижимость в медье Бач-Кишкун, Венгрия
Kecskemeti jaras
29
Кечкемет
25
Kiskunfelegyhazi jaras
5
Bajai jaras
4
Kalocsai jaras
4
Кишкунфеледьхаза
4
Bacsalmasi jaras
3
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50 объектов найдено
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Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
42 м²
€97,205
Рекомендовать
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
570 м²
€799,089
Рекомендовать
Инвестиционная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 125 м²
€283,639
Рекомендовать
Коммерческая
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1 125 м²
€283,639
Рекомендовать
Коммерческая
Харта, Венгрия
540 м²
€116,034
Рекомендовать
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
20 м²
€48,734
Рекомендовать
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
16 м²
€18,823
Рекомендовать
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
43 м²
€100,563
Рекомендовать
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
564 м²
€434,596
Рекомендовать
Коммерческая
Яношхальма, Венгрия
362 м²
€167,605
Рекомендовать
Коммерческая
Калоча, Венгрия
764 м²
€745,756
Рекомендовать
Коммерческая
Яношхальма, Венгрия
173 м²
€136,147
Рекомендовать
Коммерческая
Вашкут, Венгрия
712 м²
€89,991
Рекомендовать
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
132 м²
€284,467
Рекомендовать
Коммерческая
Helvecia, Венгрия
515 м²
€385,479
Рекомендовать
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
280 м²
€425,000
Рекомендовать
Коммерческая 11 ванных
Bacsszolos, Венгрия
11
794 м²
€593,000
Рекомендовать
Коммерческая
Байя, Венгрия
221 м²
€149,297
Рекомендовать
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 147 м²
€488,599
Рекомендовать
Коммерческая
Лайошмиже, Венгрия
1 050 м²
€1,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Пальмоноштора, Венгрия
1 918 м²
€334,304
Рекомендовать
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 000 м²
In Kecskemét, next to the new Mercedes factory a 7030qm industrial field for sale. It has a …
€593,063
Рекомендовать
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 406 м²
€514,314
Рекомендовать
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
420 м²
€229,490
Рекомендовать
Коммерческая
Калоча, Венгрия
936 м²
€252,014
Рекомендовать
Коммерческая
Кунбайя, Венгрия
164 м²
€102,863
Рекомендовать
Коммерческая
Мадараш, Венгрия
609 м²
€167,605
Рекомендовать
Коммерческая
Байя, Венгрия
300 000 м²
€1,30 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
481 м²
€402,252
Рекомендовать
Коммерческая
Шольт, Венгрия
572 м²
€219,176
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Типы недвижимости в медье Бач-Кишкун
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