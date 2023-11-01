ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Венгрия
Aszodi jaras
Складские помещения
Склады в Aszodi jaras, Венгрия
коммерческая недвижимость
6
Склад
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
200 м²
€287,533
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Vertessomlo, Венгрия
300 м²
В центре Веретсомлона, в красивой обстановке, мы предлагаем ресторан и пансионат, выставленн…
€112,240
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szekesfehervari jaras, Венгрия
90 м²
Один с 3 уровнем, уличные входы продаются на Будай-утон на Székesfehérvár, 80 M2 - магазины.…
€100,060
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
200 м²
Мы рекомендуем вам купить бизнес-недвижимость с выходом на улицу по часто посещаемой дороге …
€235,813
Рекомендовать
Коммерческая
Микеперч, Венгрия
1 150 м²
Мотель на продажу в Mikepércs, который в настоящее время работает с постоянной клиентурой. О…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
110 м²
€170,047
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
102 м²
На Nyíregyháza Bethlen Gábor utcán, лифтмены 3 уровня с 7 плоскими, современные стили строят…
€85,971
Рекомендовать
Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Debreceni jaras, Венгрия
125 м²
В Debrecen люксового качества строится кондоминиум, на первом этаже которого, офис с 125 нм …
€208,809
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
107 м²
€75,984
Рекомендовать
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
500 м²
€976,233
Рекомендовать
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
145 м²
€115,286
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
541 м²
€707,438
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL