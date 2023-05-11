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Коммерческая недвижимость в Aszodi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Коммерческая в Баг, Венгрия
Коммерческая
Баг, Венгрия
Площадь 40 м²
€ 16,127
Коммерческая в Гальгахевиз, Венгрия
Коммерческая
Гальгахевиз, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€ 403,171
Коммерческая в Hevizgyoerk, Венгрия
Коммерческая
Hevizgyoerk, Венгрия
Площадь 187 м²
€ 174,708
Коммерческая в Domony, Венгрия
Коммерческая
Domony, Венгрия
Площадь 571 м²
€ 588,630
Коммерческая в Domony, Венгрия
Коммерческая
Domony, Венгрия
Площадь 1 700 м²
€ 967,611
Коммерческая в Тура, Венгрия
Коммерческая
Тура, Венгрия
Площадь 267 м²
€ 642,386
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