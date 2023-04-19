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Купить коммерческую недвижимость в Альшожольца, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческаяв Альшожольца, Венгрия
Коммерческая
Альшожольца, Венгрия
2 000 м²
€ 1,346,843
В промышленной части Felsőzsolca мы предлагаем завод по переработке мяса для Sajó-Hús KFT, к…
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