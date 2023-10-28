Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Айка
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Айка, Венгрия

коммерческая недвижимость
9
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 12 м²
Вилла Фортуна расположена в жилом районе Хевиз на углу улиц Хуньяди и Фортуна, на 1022 м2. О…
€1,63 млн
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 37 м²
Продается коммерческое помещение в VII районе на улице Весселеньи. Площадь недвижимости сос…
€71,639
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Babosdoebrete, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Babosdoebrete, Венгрия
Площадь 500 м²
Супер редкий и исключительный вариант для инвесторов!Этот комплексный трехэтажный дом площад…
€207,531
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 662 м²
€430,618
Коммерческая в Керепеш, Венгрия
Коммерческая
Керепеш, Венгрия
Площадь 100 м²
For English description please call
€117,441
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 44 м²
€12,765
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 746 м²
Продается 3-этажный магазин с большим уличным порталом, который отлично подходит практически…
€815,213
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 182 м²
€307,396
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 355 м²
€1,29 млн
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 350 м²
€156,562
Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,69 млн
Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 150 м²
€98,731
Realting.com
Перейти