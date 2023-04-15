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Купить коммерческую недвижимость в Айка, Венгрия

9 объектов найдено
Коммерческаяв Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
565 м²
€ 516,865
Коммерческаяв Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
245 м²
€ 225,300
Коммерческаяв Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
142 м²
€ 85,199
Коммерческая 3 ванныхв Айка, Венгрия
Коммерческая 3 ванных
Айка, Венгрия
3 ванных комнат 306 м²
€ 477,106
Коммерческаяв Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
135 м²
€ 113,710
Коммерческаяв Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
135 м²
€ 71,887
Коммерческаяв Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
470 м²
€ 238,288
Коммерческаяв Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
120 м²
€ 103,108
Коммерческаяв Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
109 м²
€ 158,843
Магазин на продажу Ajka-Bakonygyepesen! На оживленном месте для продажи, хорошо доступном…
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