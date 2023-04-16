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Купить отель с видом на горы в Закинтос, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Бохали, Греция
Отель 1 комната
Бохали, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
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