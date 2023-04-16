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Купить отель в Закинтос, Греция

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4 объекта найдено
Отель 1 комнатав Аргаси, Греция
Отель 1 комната
Аргаси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
Отель 1 комнатав Аргаси, Греция
Отель 1 комната
Аргаси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
Отель 1 комнатав Каламаки, Греция
Отель 1 комната
Каламаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф.Отель находится в 100 метрах от пляжа Ла…
Отель 1 комнатав Бохали, Греция
Отель 1 комната
Бохали, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
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