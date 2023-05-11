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Коммерческая недвижимость с видом на горы в периферийная единица Закинф, Греция

Zakynthos Municipality
14
Закинтос
6
3 объекта найдено
Отель 1 комната в Циливи, Греция
Отель 1 комната
Циливи, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Бохали, Греция
Отель 1 комната
Бохали, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Коммерческая 1 комната в Мезо Геракари, Греция
Коммерческая 1 комната
Мезо Геракари, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
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