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Купить коммерческую недвижимость в Закинтос, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая 8 спаленв Бохали, Греция
Коммерческая 8 спален
Бохали, Греция
12 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Закинф. У объекта есть кондиционер, отопление.…
Отель 1 комнатав Аргаси, Греция
Отель 1 комната
Аргаси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
Отель 1 комнатав Аргаси, Греция
Отель 1 комната
Аргаси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
Отель 1 комнатав Каламаки, Греция
Отель 1 комната
Каламаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф.Отель находится в 100 метрах от пляжа Ла…
Отель 1 комнатав Бохали, Греция
Отель 1 комната
Бохали, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
Коммерческая 1 комнатав Аргаси, Греция
Коммерческая 1 комната
Аргаси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается бизнес площадью 100 кв.м на острове Закинф. Недвижимость продается с мебелью. На о…
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