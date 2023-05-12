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Отели с видом на горы в Загора, Греция

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1 объект найдено
Отель 33 комнаты в Загора, Греция
Отель 33 комнаты
Загора, Греция
Комнаты 33
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
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