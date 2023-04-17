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Купить отель с видом на горы в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

Загора
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1 объект найдено
Отель 33 комнатыв Загора, Греция
Отель 33 комнаты
Загора, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…

Параметры недвижимости в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
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