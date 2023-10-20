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Коммерческая недвижимость в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

1 объект найдено
Отель 33 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Anilio, Греция
Отель 33 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Anilio, Греция
Комнаты 33
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
€3,80 млн
Realting.com
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