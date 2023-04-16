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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Ксанти, Греция

Хрисуполис
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2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Neos Xerias, Греция
Коммерческая 1 комната
Neos Xerias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается пятиэтажное здание, на стадии строительства. На каждом этаже расположены две кварт…
Отель 1 комнатав Xanthi Municipality, Греция
Отель 1 комната
Xanthi Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продаётся гостиница площадью 3200кв.м. в городе Ксанфи. На первом этаже гостиницы расположен…

Параметры недвижимости в Ксанти, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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