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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Ксанти, Греция

Xanthi Municipality
3
Ксанти
3
Хрисуполис
1
3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Neos Xerias, Греция
Коммерческая 1 комната
Neos Xerias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается пятиэтажное здание, на стадии строительства. На каждом этаже расположены две кварт…
Отель 1 комната в Xanthi Municipality, Греция
Отель 1 комната
Xanthi Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продаётся гостиница площадью 3200кв.м. в городе Ксанфи. На первом этаже гостиницы расположен…
Отель 1 комната в Xanthi Municipality, Греция
Отель 1 комната
Xanthi Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,800,000
Продается отель площадью 0 кв.м в Ксанти. Недвижимость продается с мебелью
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