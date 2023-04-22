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Отели в Xanthi Municipality, Греция

Ксанти
2
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2 объекта найдено
Отель 1 комната в Xanthi Municipality, Греция
Отель 1 комната
Xanthi Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продаётся гостиница площадью 3200кв.м. в городе Ксанфи. На первом этаже гостиницы расположен…
Отель 1 комната в Xanthi Municipality, Греция
Отель 1 комната
Xanthi Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,800,000
Продается отель площадью 0 кв.м в Ксанти. Недвижимость продается с мебелью
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