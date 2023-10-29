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Коммерческая
Греция
периферия Западная Македония
Рестораны, кафе
Кафе и рестораны в периферия Западная Македония, Греция
коммерческая недвижимость
15
отели
7
Ресторан, кафе
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