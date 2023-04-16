Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эпира и Западной Македонии
  4. периферия Западная Македония
  5. Гостиницы, отели

Купить отель в периферия Западная Македония, Греция

Кастория
2
дим Кастория
2
demos eordaias
1
Municipality of Servia
1
Велвендос
1
дим Преспа
1
Отель В архив
Очистить
5 объектов найдено
Отель 26 спаленв Велвендос, Греция
Отель 26 спален
Велвендос, Греция
2 000 м²
€ 2,400,000
Код недвижимости: 1324 - ПРОДАЕТСЯ 26 мест, Отель общей площадью 2000 кв.м, 2 уровня Velvent…
Отель 1 комнатав Prosvoro, Греция
Отель 1 комната
Prosvoro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
В районе Северной Греции, в 10 км. от горнолыжного курорта продаётся гостиница, которая сост…
Отель 1 комнатав Agios Germanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Germanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…
Отель 21 комнатав Namata, Греция
Отель 21 комната
Namata, Греция
21 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
Отель 1 комнатав Panorama, Греция
Отель 1 комната
Panorama, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 50% гостиничного бизнеса в центральной Греции. Трехэтажная гостиница общей площадь…

Параметры недвижимости в периферия Западная Македония, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти