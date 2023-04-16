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Купить коммерческую недвижимость в периферия Западная Македония, Греция

demos kozanes
6
Козани
6
Гревена
3
Кастория
3
дим Кастория
3
Chloi
1
demos eordaias
1
Municipality of Servia
1
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12 объектов найдено
Отель 26 спаленв Велвендос, Греция
Отель 26 спален
Велвендос, Греция
2 000 м²
€ 2,400,000
Код недвижимости: 1324 - ПРОДАЕТСЯ 26 мест, Отель общей площадью 2000 кв.м, 2 уровня Velvent…
Отель 1 комнатав Prosvoro, Греция
Отель 1 комната
Prosvoro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
В районе Северной Греции, в 10 км. от горнолыжного курорта продаётся гостиница, которая сост…
Коммерческая 1 комнатав Chloi, Греция
Коммерческая 1 комната
Chloi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается семи этажное здание в историческом районе шубного городка Касторья. Здание состоит…
Отель 1 комнатав Agios Germanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Germanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиничный комплекс общей площадью 1450 кв.м в регионе Флорина. Комплекс находитс…
Коммерческая 1 комнатав Paleokastro, Греция
Коммерческая 1 комната
Paleokastro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Предлагается на продажу винодельня, расположенная недалеко от города Козани. Площадь участка…
Коммерческая 1 комнатав demos kozanes, Греция
Коммерческая 1 комната
demos kozanes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продаётся здание площадью 2170 кв.м. в центре города Козани. Шестиэтажное здание состоит из …
Коммерческая 1 комнатав Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната
Гревена, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Двухэтажное помещение владеет площ…
Коммерческая 1 комнатав Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната
Гревена, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 126,000
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Помещение состоит из двух этажей и…
Коммерческая 1 комнатав Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната
Гревена, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается коммерческое помещение общей площадью 1500 кв.м. Здание используется как торговый …
Отель 21 комнатав Namata, Греция
Отель 21 комната
Namata, Греция
21 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
Коммерческая 1 комнатав Сервия, Греция
Коммерческая 1 комната
Сервия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 70,000
Продается здание, состоящее из железобетонного каркаса научастке 3422 кв.м, расположенное в …
Отель 1 комнатав Panorama, Греция
Отель 1 комната
Panorama, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 50% гостиничного бизнеса в центральной Греции. Трехэтажная гостиница общей площадь…

Параметры недвижимости в периферия Западная Македония, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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