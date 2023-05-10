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Коммерческая недвижимость с видом на море в периферия Западная Греция, Греция

Патры
9
Пиргос
7
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Municipality of Ancient Olympia
4
Municipal Unit of Patras
4
Архея Олимпия
4
Municipality of West Achaea
3
9 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,590,000
Коммерческая 1 комната в Патры, Греция
Коммерческая 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Коммерческая 1 комната в Като Самико, Греция
Коммерческая 1 комната
Като Самико, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 1 комната в Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Отель 1 комната в Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Отель 1 комната в Патры, Греция
Отель 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,200,000
Коммерческая 1 комната в Килини, Греция
Коммерческая 1 комната
Килини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 670,000
Коммерческая 1 комната в Патры, Греция
Коммерческая 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
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