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Коммерческая недвижимость с видом на горы в периферия Западная Греция, Греция

Патры
9
Пиргос
7
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Municipality of Ancient Olympia
4
Municipal Unit of Patras
4
Архея Олимпия
4
Municipality of West Achaea
3
4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,590,000
Коммерческая 1 комната в Като Самико, Греция
Коммерческая 1 комната
Като Самико, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Макрисия, Греция
Коммерческая 1 комната
Макрисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 670,000
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