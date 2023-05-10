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Коммерческая недвижимость в периферия Западная Греция, Греция

Патры
9
Пиргос
7
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Municipality of Ancient Olympia
4
Municipal Unit of Patras
4
Архея Олимпия
4
Municipality of West Achaea
3
30 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,590,000
Коммерческая 1 комната в Патры, Греция
Коммерческая 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Коммерческая 1 комната в Като Самико, Греция
Коммерческая 1 комната
Като Самико, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната
Лампети, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Отель 1 комната в Кавури, Греция
Отель 1 комната
Кавури, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната
Лампети, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 225,000
Коммерческая 2 комнаты в Пиргос, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Пиргос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Коммерческая 1 комната в Коракохори, Греция
Коммерческая 1 комната
Коракохори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Отель 1 комната в Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Коммерческая 1 комната в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Коммерческая 1 комната в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 195,000
Коммерческая 1 комната в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Коммерческая 1 комната в Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната
Лампети, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Отель 1 комната в Като Панагия, Греция
Отель 1 комната
Като Панагия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Отель 1 комната в Кладеос, Греция
Отель 1 комната
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Отель 1 комната в Кладеос, Греция
Отель 1 комната
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Коммерческая 1 комната в Кладеос, Греция
Коммерческая 1 комната
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Коммерческая 5 комнат в Дунайка, Греция
Коммерческая 5 комнат
Дунайка, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 850,000
Коммерческая 1 комната в Кавури, Греция
Коммерческая 1 комната
Кавури, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коммерческая 1 комната в Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 66,000
Коммерческая 1 комната в Макрисия, Греция
Коммерческая 1 комната
Макрисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Отель 1 комната в Патры, Греция
Отель 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,200,000
Коммерческая 1 комната в Килини, Греция
Коммерческая 1 комната
Килини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Коммерческая 1 комната в Килини, Греция
Коммерческая 1 комната
Килини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Коммерческая 1 комната в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 670,000
Коммерческая 1 комната в Патры, Греция
Коммерческая 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Отель 1 комната в Патры, Греция
Отель 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Коммерческая 1 комната в Патры, Греция
Коммерческая 1 комната
Патры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Коммерческая 1 комната в Кагкади, Греция
Коммерческая 1 комната
Кагкади, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 65,000
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