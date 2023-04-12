ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Складские помещения
Купить склад с видом на горы в Греции
коммерческая недвижимость
4366
рестораны
1
отели
1269
офисы
52
производственные здания
80
инвестиционная недвижимость
32
магазины
28
другое
6
Склад
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Афины, Греция
650 м²
€ 1,344,237
Предлагается на продажу 3-х этажное здание, находящеесяна одной из самых главных трас Афины,…
Отель
Греция, Греция
494 м²
€ 896,158
Продаётся трёхэтажная гостиница в живописном посёлке. Здание состоит из: - Коммерческое поме…
Отель 8 спален
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
532 м²
€ 388,335
Продается отель площадью 532 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Отель 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
К югу от столицы о.Корфу продаются апартаменты 360 кв.м состоящим из 10 номеров, на участке …
Коммерческая
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5 000 м²
€ 1,493,597
Предлагается на продажуЗдание 5.000кв.мнаострове Самос
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,174,963
Продается трехэтажное здание с подвальным помещением. Здание находится на центральной трассе…
Коммерческая 1 комната
Archangelos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 547,652
Продается инвестиционная недвижимость рядом с новым аэропортом в Кастели . Недвижимость сост…
Отель
Греция, Греция
390 м²
€ 3,485,060
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Продается жилой комплекс на острове Санторини, состоящий из 8 квартир. …
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,583,213
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
Коммерческая 1 комната
Asopos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,489,329
Предлагается на продажу комплекс жилых каменных домов: 1 трех-этажный1 двухэтажныйдва одноэт…
Регионы с недвижимостью на продажу
в Лариса
в Касандрия
в Полийирос
в Ханья
в Никити
в Лептокарья
в The municipality Nea Propontida
в Лимин-Херсонису
в Kordelio - Evosmos Municipality
в demos aristotele
в Municipality of Pylaia - Chortiatis
в Айос-Николаос
в demos chalkideon
в Халкис
в Municipality of Rhodes
в Ретимнон
в Родос
в Эпира и Западной Македонии
в Малия
в Kallithea
Параметры недвижимости в Греции
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты