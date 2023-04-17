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Купить отель в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу гостиница, расположенная в районе Вулиагмени - Кавури, которая состо…

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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