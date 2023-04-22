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Коммерческая недвижимость в Волос, Греция

Агрия
1
5 объектов найдено
Отель 1 комната в Makrinitsa, Греция
Отель 1 комната
Makrinitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается четырехзвездочная гостиница в поселке Портарья, Пилио. Гостиница расположена в цен…
Коммерческая 1 комната в Ano Volos, Греция
Коммерческая 1 комната
Ano Volos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается помещение площадью 612 кв.м. всего в 50 метрах от прекрасного песчаного пляжа.Поме…
Отель 22 комнаты в Волос, Греция
Отель 22 комнаты
Волос, Греция
22 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается четырехэтажная гостиница в регионе г. Волос. Гостиница владеет площадью 805 кв.м. …
Коммерческая 1 комната в Волос, Греция
Коммерческая 1 комната
Волос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 381 кв.м в Волосе-Пилио. Из окон открывается вид на море. У объект…
Коммерческая 1 комната в Агрия, Греция
Коммерческая 1 комната
Агрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается бизнес площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. У объекта есть солнечные батареи для нагр…
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