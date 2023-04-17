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Купить отель в Верия, Греция

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4 объекта найдено
Отель 1 комнатав Diavatos, Греция
Отель 1 комната
Diavatos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
В древнейшем городе Македонии, Верии, продается семейный отель, прочно слившийся с историей …
Отель 19 комнатв Moschopotamos, Греция
Отель 19 комнат
Moschopotamos, Греция
19 Количество комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается гостиница в живописной горной деревушке Олимпийской Ривьеры. Место является очень …
Отель 1 комнатав Koumaria, Греция
Отель 1 комната
Koumaria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается отель площадью 600 кв.м в северной Греции. Из окон открывается великолепный вид на…
Отель 1 комнатав Като-Вермион, Греция
Отель 1 комната
Като-Вермион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается отель площадью 430 кв.м в северной Греции. Из окон открывается вид на горы, на лес…

Параметры недвижимости в Верия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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