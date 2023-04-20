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Купить отель в Велвендос, Греция

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1 объект найдено
Отель 26 спаленв Велвендос, Греция
Отель 26 спален
Велвендос, Греция
2 000 м²
€ 2,400,000
Код недвижимости: 1324 - ПРОДАЕТСЯ 26 мест, Отель общей площадью 2000 кв.м, 2 уровня Velvent…
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