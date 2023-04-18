Купить отель в Вати, Греция

Коммерческая 3 комнаты периферия Пелопоннес, Греция 3 Количество комнат 3 ванных комнат 218 м²

Цена по запросу

Код недвижимости: 11460 - Дом на продажу в центре Эрмиони за € 650.000. Это 218 кв. м. Дом п…