ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Эгейских островов
периферия Северные Эгейские острова
Municipality of Eastern Samos
Вати
Гостиницы, отели
Купить отель в Вати, Греция
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 18 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 ванных комнат
1 410 м²
€ 1,850,000
Код недвижимости: HPS3377 - Здание ПРОДАЕТСЯ в центре Салоников для € 1.850.000 . Это 1410…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
€ 4,170,000
Продается коммерческая недвижимость на главной улице города Ираклион с крупными коммерческим…
Отель 4 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
268 м²
-1 Этаж
€ 500,000
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 4 WC Площадь: 268 m2, 2 Уровни, Новостройка, Автостоянка, Скл…
Коммерческая 4 комнаты
Petropigi, Греция
4 Количество комнат
1 200 м²
€ 1,250,000
Кавала, Халкеро: Продается бизнес-здание 1200 кв.м на 2 уровнях, в 6800 кв.м. фасадный участ…
Отель 1 комната
Лутра Ореас Еленис, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,098,404
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
80 м²
€ 201,096
Код недвижимости: 1515 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, Бок-бок Магазин общей площадью 80 кв.м,…
Коммерческая 3 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
218 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 11460 - Дом на продажу в центре Эрмиони за € 650.000. Это 218 кв. м. Дом п…
Отель 14 комнат
Пиргадикия, Греция
14 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,698,708
В продаже два здания под мини отель, которые находятся на п-ве Ситония, Халкидики. Первое зд…
Коммерческая 2 комнаты
Иерисос, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 746,231
Продаются шесть квартир в живописном, туристическом посёлке полуострова Афон. Квартиры, площ…
Коммерческая 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок, пригодный для бизнеса в Агиос Николаос. Земельный участок включ…
Отель 52 комнаты
Авлиоте, Греция
52 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,697,949
На северо-западе острова Корфу в центре оживленного поселка Айос Стефанос продается гостиниц…
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
1 025 м²
€ 645,000
Продается бизнес площадью 1025 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимост…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты