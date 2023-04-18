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Купить коммерческую недвижимость в Вати, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Вати, Греция
Коммерческая 1 комната
Вати, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагается на продажуЗдание 5.000кв.мнаострове Самос
Коммерческая 1 комнатав Drosia, Греция
Коммерческая 1 комната
Drosia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Предлагается на продажуЗдание 580кв.мнаострове Самос
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